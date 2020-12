Fifa the Best: Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi disputam o prêmio de melhor jogador do mundo

O The Best da Fifa será feito online e transmitido pelo site oficial da federação, às 15h edit

Metrópoles - Por causa da pandemia do novo coronavírus, a premiação mais importante do ano, o The Best da Fifa, será feita online e transmitida pelo site oficial da federação, às 15h.

A expectativa fica por conta do prêmio de melhor jogador do mundo, que está entre Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Além disso, na disputa ao troféu de gols mais bonito do ano está o jogador do Flamengo, De Arrascaeta, contra Son, do Tottenham, e Luis Suárez, na época que ainda vestia a camisa do Barcelona.

Lembre os indicados aos prêmios:

Melhor jogador masculino:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (Barcelona)

Melhor jogadora feminina:

Lucy Bronze (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Wendie Renard (Lyon)

Melhor goleiro masculino:

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Melhor goleira feminina:

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Neaher (Chicago Red Stars)

Melhor técnico do masculino:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hansi Flick (Bayern de Munique)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Melhor técnico(a) do feminino:

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (seleção da Holanda)

Prêmio Puskás:

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Son Heung-min (Tottenham)

Luis Suárez (Barcelona)

O conhecimento liberta. Saiba mais