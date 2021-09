Filha de Pelé desmente notícia de que o pai teria voltado para a UTI

"Não sei o que está saindo de notícia aí fora", escreveu Kely Nascimento, publicando uma foto ao lado do pai no quarto do hospital edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Filha do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Kely Nascimento utilizou o Instagram nesta sexta-feira (17) para tranquilizar seus seguidores e desmentir a informação de que o pai teria voltado a ser internado na UTI.

Pelé retirou um tumor no cólon no último dia 4 e na terça-feira (14) teve alta da unidade de terapia intensiva.

Publicando uma foto ao lado do pai no quarto do hospital, Kely escreveu: "oi amigos. Não sei o que está saindo de notícia aí fora, mas meus DMs (caixa de mensagens) estão bombando! Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo hoje em dia e nós não queremos ser o motivo de mais. Está foto foi tirada agora mesmo. Ele está de colete porque é santista e o frio de SP incomoda! Ele está recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo! Ele não gosta quando eu falo isso, então por favor não conta pra ele, mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ontem ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje ele deu dois pra frente! Quero agradecer novamente, e sempre, toda a equipe brilhante aqui no Einstein e mais ainda toda essa energia boa que vocês estão transmitindo".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE