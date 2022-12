Filha de Pelé posta foto no hospital: “na luta e na fé”

Rei do Futebol está internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo edit

247 - Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma foto ao lado do pai, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite da sexta-feira (23).

O Rei do Futebol está internado desde o dia 29 de novembro e, segundo o último boletim médico, divulgado no dia 21 de dezembro, ele vinha reagindo bem a um quadro infeccioso no pulmão, embora não estivesse mais respondendo à quimioterapia.

Pelé iniciou o tratamento quimioterápico contra um tumor no cólon em 2021. O craque foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

