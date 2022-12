Filha de Pelé relata "momentos de muita tristeza e desespero" após nova visita ao pai no hospital

Apoie o 247

247 - Em publicação feita no Instagram nesta quarta-feira (28), a ativista Kely Nascimento, filha mais velha do lendário ex-jogador Pelé, relatou, após mais uma visita ao pai, que "às vezes" os momentos ao lado da família no hospital têm sido marcados por "muita tristeza e desespero."

"Esses momentos são difíceis de explicar. As vezes muita tristeza é desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos", escreveu a filha do Rei.

Kely não entrou em detalhes sobre o estado de saúde de Pelé, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde 29 de novembro, em reavaliação do tratamento quimioterápico para combater o câncer de cólon.

De acordo com a Folha de S. Paulo, no dia 21 de dezembro um boletim médico apontou uma piora no estado de saúde do ex-jogador, alertando para a necessidade de cuidados relacionados a disfunções nos rins e no coração.

