Filme sobre Copa do Mundo de 2014 no Brasil é sucesso em Israel

Apoie o 247

ICL

Daniela Kresch, da RFI em Tel Aviv - O Brasil e o futebol são personagens do filme “De volta ao Maracanã”, do cineasta argentino-israelense Jorge Gurvich, 64 anos, que entra em sua quarta semana de exibição nos cinemas israelenses. A película é uma coprodução Israel-Brasil-Alemanha e conta a história de três gerações – avô, filho e neto – que fazem uma viagem inesquecível ao Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 para ver a Seleção Brasileira jogar.

Aos poucos, a complexidade da relação entre os três e os obstáculos para o sonho de ver o Brasil vencer no Maracanã se misturam.

O diretor, que nasceu na Argentina, mas imigrou para Israel aos 20 anos para estudar cinema, é um apaixonado por futebol e, dessa paixão, surgiu a ideia do roteiro. Gurvich realizou mais de uma centena de filmes, documentários e longas-metragens, mas este reúne suas suas maiores paixões: futebol e américa latina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliás, Jorge Gurvich diz que o futebol “salvou sua vida”, porque, quando menino, ele se interessava mais por jogar em peladas em seu bairro do que se envolver em política, ao contrário de muitos de seus amigos, que sofreram com a ditadura militar em seu país natal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Durante a ditadura militar na Argentina, nos anos 70, muitos amigos judeus se envolveram na resistência e muitos deles desapareceram ou foram jogados no rio ‘dormindo’”, contra Gurvich. “Eu era o idiota que jogava futebol quatro horas por dia. Então, eu sempre digo que minha paixão pelo futebol me salvou”.

O diretor conta que, quando jovem, ouviu seu pai falar sobre o famoso “Maracanaço”, quando torcedores brasileiros cometeram suicídio depois da derrota da Seleção para o Uruguai na final da Copa de 1950.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, o Mundial de 2014 foi a oportunidade de falar de três gerações envolvidas com as duas maiores tragédias do futebol brasileiro: o “Maracanaço” e o “7 a 1”, a derrota do Brasil para a Alemanha.

Jorge Gurvich afirma que o filme tem uma mensagem universal: é uma declaração de amor ao futebol latino-americano e, especialmente, ao Brasil. Tanto que o título da película em hebraico é “Brasil, meu amor”.

“O filme tem alma brasileira: a ideia de que a vida é um carnaval, que não existe o amanhã, só o hoje”, diz Gurvich. “Mas não é um filme sobre futebol. O futebol é a desculpa para a narrar uma história sobre segredos de família, sobre relações familiares de três gerações".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ator israelense teve de aprender português

“De volta ao Maracanã” tem, no elenco, atores israelenses e brasileiros. O ator israelense Asaf Goldstien teve que aprender português para o filme, bem como o veterano ator brasileiro Antônio Petrin, que aprendeu frases inteiras em hebraico. A atriz brasileira Camila Amado também está no elenco, assim como os israelenses Rom Barnea e Hadas Kalderon.

O filme está no circuito international há três anos e participou de festivais nos Estados Unidos, na Europa, em Israel e na América Latina. No Brasil, passou apenas uma vez na 23ª edição do Festival de Cinema Judaico de São Paulo, em 2019.

Ainda não há data para lançamento comercial no Brasil, mas, em Israel, a película foi lançada no final de julho deste ano em 26 salas de cinema por todo o país. Os espectadores, segundo o diretor, se emocionam muito.

“Depois da pandemia, as pessoas mudaram seus hábitos e vão menos ao cinema. Apesar disso, o filme entra na quarta semana de projeções nos cinemas, e as pessoas têm ido ver o filme e se emocionado. Este filme foi feito com o coração para o coração do público”, relata Gurvich.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.