"Final antecipada": Ceni comemora vitória do Flamengo e mira confronto contra Inter

O técnico comemorou a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians e analisou a vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Vasco: "Estamos preparados para a decisão da próxima rodada"

247 - Após os resultados deste domingo (14), o Flamengo, que venceu o Corinthians por 2 a 1, e o Internacional, que venceu o Vasco por 2 a 0, farão uma "final antecipada" em uma semana.

Com 68 pontos, um atrás do líder Inter, o rubro-negro recebe o Inter no próximo domingo, às 16h.

Rogério Ceni analisou a vitória de seu time assim como os desafios antes da final:

"Esses caras passaram há pouco tempo por essa situação. É um momento recente na cabeça de cada um, eles sabem o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo. Ainda mais ser bicampeão brasileiro, o que poucos conseguiram. É muito importante terminar com esse título, e vamos nos preparar para uma decisão. Temos dois jogos decisivos e queremos ser campeões no Morumbi, no dia 25", disse o técnico.

Ele ainda buscou motivar o time, que se vê desgastado após uma longa temporada: "Esporte de alto rendimento é isso. As dores fazem parte do dia a dia. Tinha dia que eu levantava e o joelho não queria ir. Para ser campeão, tem que ser assim", afirmou.

A falas foram publicadas no GE.

