Final da Libertadores no Uruguai terá 100% de público em jogo entre Flamengo e Palmeiras

Metrópoles - O Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional do Esporte divulgaram nesta terça-feira (16/11) que a final da Libertadores, entre Palmeiras x Flamengo, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será com 100% da capacidade de público liberada.

“As finais únicas da Conmebol — Libertadores e Copa Sul-Americana — terão capacidade de 100% para o público”, publicou o órgão nas redes sociais.

Antes da decisão entre Alviverde e Rubro-Negro, Athletico-PR e Red Bull Bragantino decidem a Sul-Americana, no próximo sábado (20/11), às 17h, também no Centenário.

