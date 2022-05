Flamengo bate o Sporting Cristal por 2 a 1 no Maracanã

Apoie o 247

Agência Brasil - Mesmo com uma atuação pouco convincente, o Flamengo derrotou o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 1, na noite desta terça-feira (24) no estádio do Maracanã, no jogo que marcou o final da sua participação na fase de grupos da atual edição da Copa Libertadores.

Após esta vitória o Rubro-Negro alcançou os 16 pontos (garantindo até o momento a segunda melhor campanha da fase inicial, atrás do Palmeiras e podendo ainda ser ultrapassado pelo River Plate, da Argentina), ficando como líder do Grupo H.

Tendo a classificação já garantida, o técnico Paulo Sousa decidiu poupar peças importantes, como o zagueiro Rodrigo Caio, o meio-campista Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique, que ficaram no banco, e o uruguaio Arrascaeta, que nem foi relacionado.

Com tantas mudanças o Flamengo até criava chances, mas também oferecia oportunidades para o time peruano. Assim, o placar foi movimentado apenas aos 29 minutos da primeira etapa, quando David Luiz lançou para o chileno Isla, que dominou e finalizou por baixo do goleiro Alejandro Duarte. A bola ainda bateu no lateral Madrid, que acabou ficando com o crédito pelo gol.

O panorama da partida só mudou no decorrer da etapa final, quando o técnico Paulo Sousa colocou em campo Bruno Henrique, Rodinei e Andreas Pereira, que teve participação direta no segundo gol. Aos 28 minutos o camisa 18 cobrou falta na direção da área e o centroavante Pedro subiu muito para cabecear com categoria.

Porém, a equipe peruana ainda conseguiu descontar aos 39 minutos do segundo tempo. Após receber na esquerda, Christofer Gonzáles cortou para o meio e bateu de direita. A bola foi na direção do goleiro Hugo Souza, que falhou. Placar final, Flamengo 2, Sporting Cristal 1.

Após o compromisso pela Libertadores, o Flamengo se concentra no Brasileiro. E o próximo desafio é o clássico com o Fluminense no próximo domingo (29) no estádio do Maracanã.

