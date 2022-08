Flamengo bate São Paulo fora de casa e dorme no 3º lugar do Brasileiro

Rubro-Negro já está no topo da taleba do Brasileirão edit

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - Diante de mais de 45 mil torcedores no Morumbi, o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo, vencendo por 2 a 0, na noite deste sábado (6).

O resultado, alcançado com gols de Lázaro e Gabigol, fez o Rubro-Negro subir momentaneamente para a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, ultrapassando Fluminense (35 pontos) e Athletico (34), que ainda entram em campo na rodada. Já o Tricolor paulista dorme na 11ª posição, com 26 pontos.

Ambas as equipes entraram em campo bastante modificadas, já que têm compromissos no meio da próxima semana pelas competições continentais (o São Paulo pela Copa Sul-Americana e o Flamengo pelo Libertadores). Logo no começo, as mudanças realizadas por Dorival Júnior surtiram efeito. Aos seis minutos, Ayrton fez o cruzamento pelo lado esquerdo, Victor Hugo desviou de cabeça já dentro da área e Lázaro, de cara para o gol, finalizou também de cabeça, no contrapé de Felipe Alves, para abrir o placar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a primeira etapa, o São Paulo tentou mas não forçou o goleiro Santos a trabalhar muito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na volta do intervalo, os principais nomes das duas equipes começaram a entrar em campo. O argentino Jonathan Calleri, do Tricolor, foi um deles e obrigou Santos a fazer duas boas defesas antes dos quinze minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo lado do Flamengo, Gabigol e Arrascaeta foram alguns dos habituais titulares a entrarem no jogo. O time carioca criou boas oportunidades com Matheuzinho e Lázaro e acabou garantindo a vitória nos minutos finais.

Aos 48, em contra-ataque fulminante após escanteio do São Paulo, Gabigol avançou e bateu cruzado para marcar o segundo gol do Rubro-Negro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Flamengo decide o futuro na Libertadores na terça-feira (9), contra o Corinthians, no Maracanã. O time venceu a primeira partida das quartas de final por 2 a 0, em São Paulo. Já o Tricolor encara o Ceará no dia seguinte, em Fortaleza, carregando a vantagem de ter vencido o duelo de ida das quartas da Copa Sul-Americana por 1 a 0.

Pelo Brasileiro, os próximos compromissos de ambas as equipes serão no domingo (14). O Flamengo recebe o Athletico Paranaense no Maracanã e o São Paulo será novamente anfitrião diante do Bragantino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.