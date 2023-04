Flamengo demite Vítor Pereira e vai atrás de Jorge Jesus como plano A

Apoie o 247

247 - O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (11), a demissão do técnico português Vítor Pereira - decisão influenciada pela derrota por 4 a 1 para o Fluminense no domingo (9), que levou à perda do título Carioca.

De acordo com o repórter Eric Faria do portal ge , o plano A da diretoria rubro-negra para substituir Pereira é o aclamado Jorge Jesus, também português, que tem contrato até o fim de maio com o Fenerbahçe, da Turquia. A negociação, por isso, é considerada "difícil", dado que o Flamengo exige a liberação imediata e não cogita esperar dois meses pela chegada do Mister.

"Para garantir o Mister nos próximos dias, os rubro-negros teriam de pagar a multa rescisória ao Fenerbahçe. Isso se Jesus aceitar deixar o clube europeu na reta final da temporada. O treinador está na briga pela Copa da Turquia e a seis pontos do Galatasaray, líder do campeonato nacional", descreve o repórter do ge.

A opção que corre por fora é o argentino Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG. Ele está livre no mercado, tem interesse em assumir o rubro-negro carioca e seu nome é visto com entusiasmo pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

