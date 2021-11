Flamengo é multado em R$ 50 mil após gritos homofóbicos da torcida contra o Grêmio

No Twitter, internautas comemoraram a condenação do Flamengo por conta da atitude da torcida edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Flamengo foi multado pelo STJD (Superior Tribunal Jurídico Desportivo) em R$ 50 mil em decorrência de gritos homofóbicos proferidos pela torcida. O caso ocorreu na partida contra o Grêmio, no Maracanã, no dia 15 de setembro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2021. A reportagem é do portal Bhaz.

A denúncia foi feita no dia 27 do mesmo mês pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ, por meio de uma “notícia de infração”.

Durante a partida, a torcida flamenguista entoou os seguintes gritos homofóbicos em direção ao adversário tricolor: “Arerê, gaúcho dá o ** e fala tchê”.

PUBLICIDADE

Após analisar as imagens fornecidas pelo Coletivo, o STJD enquadrou a torcida do Flamengo no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Ele se refere a ”praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. A multa a ser paga pelo clube carioca é de R$ 50 mil.

No Twitter, internautas comemoraram a condenação do Flamengo por conta da atitude da torcida.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE