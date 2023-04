Flamengo vence o Coritiba na estreia na Série A

Apoie o 247

247 - Reestreando na Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deu a volta por cima e foi campeão. Jogando no Maracanã, ainda sob o comando de Mario Jorge e com Jorge Sampaoli nas tribunas, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 0, com gols de Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. O camisa 10, inclusive, voltou a marcar depois de um jejum que já durava dez partidas na temporada.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a Copa Libertadores, na quarta-feira (19), diante do Ñublense-CHI, também no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos. O Coxa, por sua vez, joga no próximo domingo (23), no Couto Pereira, diante do Fortaleza.

