Flávio Bolsonaro tem encontro com Neymar no Rio

O jogador foi recebido por uma equipe do Maracanã para tirar o molde de seus pés para ser gravado na calçada da fama no estúdio. No grupo estava o filho do presidente Jair Bolsonaro

Metrópoles - Antes de volta para Paris, Neymar tirou o molde de seus pés para ser gravado na calçada da fama do Maracanã. O jogador da Seleção Brasileira foi recebido por uma equipe do estádio e entre essas pessoas estava o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

O secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Alves, e o senador Flávio Bolsonaro, acompanharam o procedimento. Eles registraram o momento ao lado do atleta e Neymar pai. Leia mais no Metrópoles.

