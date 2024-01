Fluminense acerta contratação de brasileiro que não renovou com uma equipe dos EUA

Apoie o 247

247 - O Fluminense contratou o atacante Douglas Costa. O jogador está livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele assinará contrato de um ano e meio. O atleta tinha negociação encaminhada com o Samsunspor, da Turquia, mas desistiu para voltar ao Brasil e vestir a camisa tricolor.

O Corinthians estava interessado na contratação do atacante, mas ele preferiu o tricolor, que vai disputar três competições internacionais (a Recopa e a Libertadores em 2024 e o Super Mundial em 2025).

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio. Em janeiro de 2010, aos 19 anos, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde permaneceu até 2015, quando foi para o Bayern de Munique (Alemanha). Dois anos depois, seguiu para a Juventus (Itália).

Em 2018, o jogador defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, ao lado de Marcelo e Renato Augusto, que vão ser companheiros dele no Fluminense. Em 2021, voltou ao Brasil para defender o Grêmio, mas o ano acabou mal, com o rebaixamento à Série B.

