Fluminense fecha contratação do lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid

247 - Marcelo voltará ao clube Fluminense depois de 17 temporadas. O lateral-esquerdo de 34 anos estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e chegará como principal contratação do Tricolor para 2023, informa reportagem do Globo Esporte.

A negociação, que foi divulgada pelo canal "Vilella Viajante Tricolor" no YouTube, vinha sendo mantida em sigilo total dentro do clube, que anunciou a contratação na tarde desta sexta-feira. Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005 e jogou um ano no time principal: foram 40 partidas disputadas, seis gols e três assistências com a camisa tricolor, antes de ser vendido ao Real Madrid por € 9 milhões de euros (quase R$ 25 milhões na cotação da época).

