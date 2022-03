Fluminense vence o Botafogo e fica perto da final do Carioca

Apoie o 247

Metrópoles - O Fluminense venceu o Botafogo por 1 x 0 na noite desta segunda-feira (21/3) e saiu na frente do rival por um lugar na final do Campeonato Carioca.

Os dois times fizeram um jogo abaixo da média no primeiro tempo. Líder da primeira fase do Carioca, o Fluminense teve mais posse de bola na etapa inicial, mas foi o Botafogo que assustou mais, com duas boas chances criadas. Porém, com pouca inspiração de ambos os lados, o jogo seguiu sem gols para a etapa final.

Bota reage, mas Flu marca

O Botafogo voltou mais aceso para o segundo tempo, e quase abriu o placar com menos de cinco minutos de jogo, em chance criada por Matheus Nascimento. Mas o jogo seguiu morno até os 20 minutos, quando os dois treinadores fizeram alterações a fim de tentar mexer no ânimo de suas equipes.

O Fluminense parecia mais disposto a abrir o placar e exigiu duas grandes defesas de Diego Loureiro. E aos 35 minutos, não teve jeito: Yago Felipe deixou Arias na boa para finalizar e marcar. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O Botafogo ainda tentou buscar a igualdade, mas o Flu se segurou e garantiu a vantagem para o jogo da volta. Agora, as duas equipes se enfrentam no domingo (27/3), no Maracanã, para decidir quem vai enfrentar o Flamengo na grande decisão do Campeonato Carioca.

