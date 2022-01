França diz que Djokovic poderá disputar Roland Garros mesmo sem comprovante de vacina

A ministra do Esporte do país disse que ele precisará apenas apresentar um resultado de teste negativo para a Covid-19 edit

247 - Diferentemente da Austrália, que barrou a entrada do tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, no país para disputar o Aberto da Austrália, a França tomará outra atitude.

A ministra do Esporte do país, Roxana Maracineanu, segundo o jornal O Globo, declarou que o tenista poderá sim disputar o Roland Garros, que começa em maio. Ele precisará apenas apresentar um resultado de teste negativo para a Covid-19.

"Ele não seguiria os mesmos processos organizacionais dos que estão vacinados, mas poderá competir em Roland Garros, por conta dos protocolos, e da bolha sanitária, que o permitem", disse Maracineanu.

Na última terça-feira, 4, a França registrou um novo recorde de casos confirmados de Covid-19: foram 271.686 positivos em 24 horas.

