França se antecipa a debate de Djokovic x vacina e diz que todos os atletas que forem competir no País têm de estar vacinados

247 - A batalha judicial envolvendo o tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que resultou em sua deportação pela Austrália em função de sua recusa em se vacinar contra a Covid-19, levou o governo francês a anunciar que a apresentação do passaporte da vacina será válido a atletas amadores e profissionais radicados na França e, também, para atletas estrangeiros que ingressarem no país para participarem de competições, como o Torneio das Seis Nações e o tradicional circuito de tênis de Roland Garros.

De acordo com o jornal Le Monde, a posição do governo francês “esclarece as declarações feitas na semana passada pela ministra do Esporte, Roxana Maracineanu, que deu a entender que a bolha de saúde em vigor durante o torneio de Roland-Garros permitiria receber atletas não vacinados do exterior, como Djokovic. Um atleta “que não for vacinado (…) poderá participar na competição porque o protocolo, a bolha de saúde destes grandes eventos desportivos, o permite” , explicou a ministra ao Franceinfo a 7 de janeiro.

“Atualmente, não é necessário estar vacinado para entrar na França, mas o passe de vacinação valerá para quem entrar em um estabelecimento aberto ao público. As próximas competições internacionais são o Paris Grand Slam Judo (5 a 6 de fevereiro) e o Torneio das Seis Nações (5 de fevereiro a 19 de março)”, destaca a reportagem.

