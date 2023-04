"Fui cúmplice do desejo que ela tinha", diz Daniel Alves em nova versão sobre acusação de estupro

Apoie o 247

247 - O conteúdo do último depoimento de Daniel Alves à Justiça Espanhola foi revelado pela rádio local Cadena SER e repercutido pelo portal g1 neste sábado (29). Na nova versão apresentada pelo jogador - a quarta desde o início das investigações - a jovem de 23 anos teria ido com sua prima ao camarote privado de Alves por causa do garçom da boate, que as apresentou assim que o jogador e seu amigo Bruno chegaram ao estabelecimento.

"Aquelas meninas vieram ao nosso camarote privado, mas nós não insistimos, nem o garçom para elas", alegou o atleta.

Ele continuou seu depoimento afirmando que a convidou para ter relações sexuais no banheiro após ter percebido "a boa disposição dela" na pista de dança, "pela forma como dançava e se aproximava": "eu disse a ela para levar tudo isso para o banheiro. Ela disse que sim, que não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro."

Alves relatou, então, que dentro do banheiro eles se beijaram, fizeram sexo e então, segundo o jogador, enquanto ela fazia sexo oral nele, ele teria perguntado duas vezes se ela estava gostando da situação: "perguntei duas vezes se ela estava gostando e ela disse que sim".

Ele complementou que, na hora, pensou que não tinha acontecido nada de errado até a conclusão do ato: "se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava tudo bem".

O ex-Barcelona reafirmou sua versão de que todos os acontecimentos daquela noite foram consentidos e concluiu: "fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou dos que eu tinha".

É a quarta vez que o jogador apresenta uma versão diferente sobre o ocorrido. Em outros depoimentos, ele chegou a afirmar que jamais teve qualquer tipo de contato físico com a jovem, e depois, em outra versão, admitiu que teria ocorrido sexo oral. Apenas neste último depoimento, de 17 de abril, cerca de três meses após sua prisão - que se deu em 20 de janeiro - Alves confirmou que houve penetração.

