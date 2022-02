Funcionário do Atlético-MG faz gestos e xingamentos racistas para a torcida do Flamengo (vídeo)

Revoltados, torcedores flamenguistas rebateram o funcionário do clube mineiro edit

247 - Um funcionário do Atlético-MG fez gestos racistas direcionados à torcida do Flamengo, ao imitar um macaco, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

"Racista do c***", disse uma torcedora do Flamengo.

"Filho da p***", gritou outro torcedor rubro-negro.

O jogo foi válido pela Supercopa do Brasil. O Atlético-MG venceu por 8 x 7 nos pênaltis, após um empate de 2 x 2 durante a partida.

Mais uma vez: ATO DE RACISMO de um funcionário não identificado do atlético, no jogo da Supercopa entre Flamengo e Galo em Cuiabá. Por favor, deem RT. Isso não pode passar despercebido. pic.twitter.com/RwPph0mDkj CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 21, 2022





