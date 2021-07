Futebol: Brasil vence Arábia Saudita e avança como líder

O resultado classifica o Brasil como líder do Grupo D com sete pontos somados. A Costa do Marfim avança em segundo e a atual vice-campeã olímpica Alemanha já fica pelo caminho. edit

247 - A seleção brasileira venceu a Arábia Saudita por 3 a 1, hoje (28), e garantiu classificação para as quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Os gols foram marcados por Matheus Cunha e Richarlison (duas vezes), enquanto Al-Amri descontou para o rival, em Saitama. Richarlison, aliás, se isolou na artilharia da competição com cinco gols. A informação é do portal UOL.

O resultado classifica o Brasil como líder do Grupo D com sete pontos somados. A Costa do Marfim avança em segundo e a atual vice-campeã olímpica Alemanha já fica pelo caminho.

O jogo das quartas de final das Olimpíadas será no sábado (31), às 7h, novamente em Saitama, contra adversário que será conhecido só depois dos jogos de 8h (de Brasília). Neste momento seria a Austrália, mas Espanha, Argentina e até Egito ainda disputam as vagas.

