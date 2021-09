Futebol de 5 brasileiro fatura o pentacampeonato na Tóquio 2020

Apoie o 247

Agência Brasil - Com gol de Nonato, a seleção brasileira de futebol de 5 conquistou neste sábado (4) o pentacampeonato paralímpico na Paralimpíada de Tóquio. A final foi disputada contra a Argentina, com vitória brasileira por 1 a 0 no Parque de Esportes Urbanos de Aomi, na capital japonesa.

O futebol de 5 levou a 22ª medalha de ouro para o Brasil na Tóquio 2020, superando Londres 2012, quando o país havia estabelecido a melhor marca, com 21 ouros.

A final contra os vizinhos sul-americanos reeditou a decisão de Atenas 2004, quando a modalidade esportiva começou a fazer parte do programa paralímpico. À época, a seleção brasileira venceu, nos pênaltis, por 3 a 2 os argentinos. De lá para cá, o Brasil colocou a medalha de ouro em Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e, agora, Tóquio 2020.

Além disso, a seleção verde-amarela jamais perdeu uma partida na história dos Jogos. Ao todo, foram 27 partidas, tendo obtido 21 vitórias e seis empates.

Em Tóquio 2020, estreou com vitória contra a China por 3 a 0. Nas duas últimas partidas da fase de grupos, os brasileiros emendaram duas goleadas: por 4 a 0, nos confrontos com o anfitrião Japão e França. A semifinal foi completamente diferente da fase anterior. No duelo com o Marrocos, o Brasil venceu pelo placar mínimo de 1 a 0.

Na sequência, os marroquinos se reabilitaram e derrotaram a China por 4 a 0. Com esta vitória, a seleção africana ficou com o bronze.

A vice-campeã Argentina contou com Espinillo, o artilheiro da competição com sete gols marcados. Já Nonato foi o vice-artilheiro, tendo balançado seis vezes a rede adversária.

