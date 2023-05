Gabigol, do Flamengo, se torna o maior artilheiro brasileiro na história da Copa Libertadores (vídeos)

Apoie o 247

247 - O atacante do Flamengo Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores ao marcar nesta quinta-feira (4) no empate em 1 a 1 contra o Racing, da Argentina, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, país vizinho. O camisa 10 rubro-negro chegou ao 30º gol na competição. No ranking dos brasileiros, Luizão ficou em segundo lugar, com 29 gols, na Libertadores. Fred e Palhinha marcaram 25 cada.

Em quarto lugar, Célio Taveira, 22 gols, e Jairzinho, 21 gols. Guilherme, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique fizeram 19 cada. Marcelinho Carioca, Sérgio João, Rony, Tita e Pedro, 18 gols.

Os maiores artilheiros da Libertadores foram Alberto Spencer (EQU), com 54 gols, Fernando Morena (URU) e Pedro Rocha (URU), com 37 gols cada, Daniel Onega (ARG), com 31 gols, e Gabriel (BRA) e Julio Morales (URU), com 30 gols cada.

Na atual temporada, Gabriel tem 12 gols e duas assistências no clube flamenguista em 23 jogos em 2023. Foram 145 gols marcados com a camisa do rubro-negro.

