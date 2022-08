Gabriel Jesus estreia no Arsenal com 2 dois gols e uma assistência

Apoie o 247

Agência Brasil - Gabriel Jesus estreou no Arsenal com dois gols, enquanto o clube londrino manteve seu forte início de temporada na Premier League com uma vitória por 4 a 2 sobre o Leicester City neste sábado (13).

Sob sol escaldante no norte de Londres, o atacante brasileiro apresentou um desempenho deslumbrante, marcando dois gols antes do intervalo e se aproximando de um terceiro em diversas ocasiões.

Two games. Two wins.



Let's go, Gooners! ✌️



🔴 4-2 🦊 (FT)#ARSLEI CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 13, 2022





Em sua estreia jogando em casa após transferência do Manchester City, Jesus colocou o Arsenal à frente aos 23 minutos e marcou 2 a 0 com um cabeceio de curta distância aos 35 minutos.

Alex Zinchenko is all of us right now... 🥰#ARSLEI pic.twitter.com/IekrWVnjMG — Arsenal (@Arsenal) August 13, 2022





O Leicester conseguiu um suspiro quando William Saliba, que também estreava em casa, cabeceou para dentro da própria rede oito minutos após o intervalo, mas, quase imediatamente, um erro do goleiro do Leicester, Danny Ward, permitiu a Granit Xhaka restaurar a vantagem de dois gols do Arsenal.

James Maddison mais uma vez voltou a dar esperança ao Leicester quando seu chute ultrapassou as pernas do goleiro Aaron Ramsdale, mas os anfitriões responderam prontamente, com o brasileiro Gabriel Martinelli marcando gol pelo canto inferior após assistência de Gabriel Jesus.

