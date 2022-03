Galvão Bueno deixará narrações na Globo após a Copa do Mundo, no Qatar

O período coincide com o fim do contrato do narrador com a emissora, onde ele começou em 1981 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Galvão Bueno deixará as narrações na TV Globo após a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O período coincide com o fim do contrato dele com a emissora. Ele teve início na empresa em 1981.

O narrador se notabilizou com narrações históricas dos jogos do Brasil, principalmente nas conquistas do tetra e do penta, em 1994 e 2002. Também narrou a partida que valeu o ouro do futebol masculino nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2021.

"Estamos conversando, são reuniões em sequência do que será feito depois da Copa do Mundo. Pretendo realmente dar um mergulho de cabeça nesse mundo digital. Estamos negociando participações, sequência na Globo, outras plataformas", disse Galvão, de acordo com o Globo Esporte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Globo é minha casa. Não poderia chegar a minha última transmissão de seleção brasileira em TV aberta sem me referir a isso. É um momento que vai ser muito especial, marcante e de muita emoção", acrescentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE