Galvão é assunto mais comentado do Brasil após detonar atuação do Flamengo (vídeo)

247 - Aposentado da narração desde a Copa do Mundo do Catar, Galvão Bueno foi até as redes sociais para falar sobre sua insatisfação com o Flamengo, que perdeu o título da Recopa Sul-Americana nos pênaltis para o Independiente Del Valle.

O narrador conta que esperou "quase 24 horas" para se pronunciar sobre a partida, e criticou o treinador, Vítor Pereira, e a diretoria rubro-negra, que demitiu Dorival Júnior "na calada da noite', segundo ele, para contratar o português. Ele também pediu a volta do ex-técnico rubro-negro Jorge Jesus.

