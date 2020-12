Giba, do vôlei, tem prisão decretada por dívida de pensão alimentícia

Juíza determinou o pagamento imediato do valor integral devido desde março de 2018. Ex-capitão da seleção de vôlei trava batalha judicial com Cristina Pirv para rever valores acordados edit

247 - A 7ª Vara de Família do estado do Paraná decidiu prender Giba, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, por causa de um processo de execução de pensão alimentícia para os filhos no valor de R$ 300 mil.

A Justiça determinou o pagamento integral do valor devido desde março de 2018. A ação é movida pela mãe, Cristina Pirv, representante legal das crianças. Baseado numa perda substancial de rendimentos após a aposentadoria, Giba tenta desde 2017 uma revisão dos valores da pensão alimentícia para os filhos.

De acordo com reportagem do G1, o Ministério Público do Paraná deu um parecer favorável ao ex-jogador para a redução da pensão, mas, ainda assim, a juíza do processo seguiu adiante com a ação de execução e determinou o pagamento imediato do valor integral devido desde março de 2018. Há dois anos, para evitar a prisão, Giba precisou pedir um empréstimo de R$ 90 mil a dois amigos para completar o valor de R$ 150 mil e pagar uma ação movida por Cristina após o pedido de redução dos valores feito pelo ex-jogador.

