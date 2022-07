Gil, jogador negro, decide classificação do Corinthians contra o Boca e torcida comemora: “golaço contra o racismo”

Internautas relembram que alguns torcedores do Boca Junior foram racistas com brasileiros edit

247- O Corinthians sofreu, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após derrotar o Boca Juniors (Argentina) por 6 a 5 na disputa de pênaltis, na noite desta terça-feira (5) no estádio da Bombonera, em Buenos Aires, após um empate sem gols nos 90 minutos.

A vitória também foi registrada como um gesto contra o racismo. Isso porque Gil jogador negro, foi quem decidiu a partida com sua batida de penalti perfeita.

“Nada é mais significativo do que o Gil, um jogador negro, fazer o gol de pênalti da classificação do Corinthians, contra um Boca Juniors repleto de torcedores racistas”, disse um internauta.

Outro internauta disparou: “um zagueiro negro saiu do banco de reservas para fazer história e calar a boca dos maiores racistas que essa Libertadores já viu. Que delícia. Que roteiro!”

Nas três partidas entre as duas equipes, apenas neste ano, episódios de injúria racial foram detectados nos setores destinados aos torcedores hermanos. O clube argentino, inclusive, já foi punido pela Conmebol com multa e corre o risco de jogar com portões fechados ou ter parte da arquibancada de La Bombonera interditada.

