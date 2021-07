Ginasta Daiki Hashimoto garante tricampeonato olímpico para o Japão no individual geral

O ginasta japonês Daiki Hashimoto, 19 anos, conquistou a medalha de ouro no último aparelho, a barra fixa, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora ele passa a ser considerado o legítimo sucessor de Kohei Uchimura, o "rei" Kohei, campeão olímpico do individual geral em duas ocasiões edições das Olimpíadas edit

247 - O ginasta japonês Daiki Hashimoto, 19 anos, conquistou nessa quarta-feira (28) a medalha de ouro no último aparelho, a barra fixa, ao conseguir a nota 88.465 nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O chinês Ruoteng Xiao ganhou a medalha de prata (88.065) e o russo Nikita Nagornyy o bronze (88.031).

Com a conquista, Hashimoto já briga para ser considerado o legítimo sucessor de Kohei Uchimura, o "rei" Kohei, campeão olímpico do individual geral nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, e prata em Pequim-2008. Em Tóquio, Uchimura entrou na competição para disputar a barra fixa, mas sofreu uma queda durante a qualificação e não passou à final.

O Brasil teve dois atletas na decisão do individual geral, que reúne os 24 atletas mais completos da ginástica artística. Caio Souza ficou na 17ª posição depois de falhar no solo e no cavalo com alças (81.532).

Diogo Soares melhorou na comparação com a qualificatória (ficou com a 24ª e última vaga) e finalizou em 20º lugar, com nota 81.198.

