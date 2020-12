Globo decide não transmitir volta do Brasil na Fórmula 1, priorizando futebol

Pietro Fittipaldi ocupará o posto de Romain Grosjean, que sofreu um acidente chocante na corrida no Bahrein no último domingo, mas passa bem; esta será a primeira vez em 3 anos que um piloto brasileiro disputará um Grande Prêmio edit

247 - A Rede Globo optou por priorizar o futebol ao invés da volta do Brasil na Fórmula 1. No próximo final de semana, Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, correrá pela equipe Haas, após o chocante acidente na última corrida no Bahrein que deixou o titular Romain Grosjean incapacitado de disputar. Grosjean, apesar de queimaduras, passa bem.

Somente um VT da corrida será transmitido na madrugada seguinte, às 0h.

Pietro será o 32º piloto brasileiro a disputar um Grande Prêmio de Fórmula 1. O último a representar o Brasil foi Felipe Massa, que se aposentou em 2017.

O conhecimento liberta. Saiba mais