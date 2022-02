Globo se alia a Amazon para transmitir Copa do Brasil e deixa de lado Globoplay

Os jogos serão exibidos no Prime Video enquanto a Globo fará a geração de imagens, pacote gráfico e cederá profissionais para as transmissões dos jogos edit

247 - A TV Globo se aliou com a Amazon e vai transmitir para a plataforma Prima Video 36 jogos da Copa do Brasil, deixando de lado a sua própria plataforma de streaming, a Globoplay, segundo o portal Notícias da TV.

Os jogos serão exibidos no Prime Video enquanto a TV Globo fará a geração de imagens, pacote gráfico e cederá profissionais para as transmissões dos jogos da competição. A empresa norte-americana comprou da Globo 36 partidas do mata-mata nacional em dezembro do ano passado.

