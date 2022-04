Globo sofre prejuízo de R$ 173 milhões em 2021 e culpa direitos esportivos

Mesmo com o prejuízo, a Globo passou ao mercado financeiro uma mensagem de que as contas estão equilibradas e o faturamento, em alta edit

247 - A Globo fechou 2021 com um prejuízo de R$ 173 milhões. Em um balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira (31), a GCP (Globo Comunicação e Participações) informou ao mercado que teve receita líquida de R$ 14,4 bilhões no período, um aumento de 15% em relação a 2020. Apesar de ganhar mais dinheiro, a companhia viu seus custos crescerem por causa dos atrasos em eventos esportivos durante a pandemia. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Mesmo perdendo competições como Libertadores, Fórmula 1 e campeonatos estaduais para as principais concorrentes, a Globo precisou arcar com pagamentos adiados de 2020 para 2021, com a reprogramação do calendário do futebol brasileiro e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Somente na área de direitos de transmissão, o prejuízo foi de R$ 503 milhões.

No ano passado, por exemplo, a empresa precisou entrar em acordo com a Fifa por uma dívida de US$ 90 milhões (R$ 426 milhões), referente à parcela atrasada de 2020 dos direitos da Copa do Mundo do Catar e de outros eventos da entidade máxima do futebol mundial.

Mesmo com o prejuízo, a Globo passou ao mercado financeiro uma mensagem de que as contas estão equilibradas e o faturamento, em alta.

No primeiro ano da pandemia, a companhia teve um lucro de R$ 167 milhões, com uma receita foi de R$ 12,5 bilhões. Já em 2021, os ganhos foram de R$ 14,4 bilhões, número que representa um valor de pré-pandemia --em 2019, foram R$ 14,091 bilhões. Somente no último trimestre do ano passado, a receita líquida foi de R$ 4,2 bilhões, recorde trimestral dos últimos seis anos.

