Gol de voleio de Richarlison na Copa é finalista do Prêmio Puskás da FIFA

Apoie o 247

ICL

247 - O golaço de voleio de Richarlison contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar é finalista do Prêmio Puskás da FIFA, que celebra o gol mais bonito da temporada.

Gols do francês Dimitri Payet e do polonês Marcin Oleksy também disputam o prêmio da entidade máxima do futebol mundial.

O vencedor será anunciado na cerimônia de entrega do prêmio The Best, que acontece no dia 27 de fevereiro, em Paris, França.

Veja os gols dos três finalistas:

É O POMBO! 🕊



Esse golaço do @richarlison97 foi eleito o Gol do Torneio Hyundai! ⚽️🇧🇷#HyundaiGOTT2022 | #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/dkODlkUsjc — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 23, 2022

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝



CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.