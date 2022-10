Goleiro Bruno é demitido apenas dois após ser contratado por clube

Moradores marcaram um protesto na frente da sede do Sociedade Esportiva Búzios (RJ) para criticar a contratação do atleta edit

247 - O goleiro Bruno, condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo homicídio da então ex-namorada Eliza Samudio três anos antes, foi demitido pelo Sociedade Esportiva Búzios apenas dois dias depois de ser contratado pelo time que disputa a quarta divisão do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Moradores de Búzios marcaram um protesto para esta sexta-feira (7), às 16h, na frente da sede do clube para criticar a contratação de Bruno. Representantes de movimentos como Movimento Olga Benário, Movimento de Mulheres da Região dos Lagos, Frente Feminista de Búzios e Mulheres Buzianas protestarão.

É o clube mais popular da cidade de Armação dos Búzios, que tem 40 mil habitantes e fica na Região dos Lagos do Rio, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (6) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O atleta foi contratado em 2019 pelo Poços de Caldas Futebol Clube (MG), mas o contrato dele acabou 23 dias depois. Em julho deste ano, ele foi anunciado pelo Atlético Carioca, que disputa a Série C do Campeonato Carioca, e ficou menos de um mês no clube.

