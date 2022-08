Goleiro Bruno volta a ser condenado à prisão após atrasar pensão de filho com Eliza Samudio

Apoie o 247

ICL

247 - A 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio (RJ) condenou o goleiro Bruno à prisão por atrasar, por mais de três anos, o pagamento da pensão ao seu filho com Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo jogador. A informação é do portal Notícias da TV.

A dívida, que se acumula desde janeiro de 2020, está na casa dos R$ 90,7 mil, de acordo com o portal. O pedido para prender o goleiro foi feito pela mãe de Eliza, Sônia Moura, que tem a guarda do neto de 12 anos, Bruno Samudio.

O jogador havia pedido habeas corpus à Justiça, mas este foi negado no fim de julho pela desembargadora Márcia Ferreira. O réu, em sua defesa, alegou que "não busca se furtar de suas obrigações de pagamento" e que propôs pagar R$ 30 mil à vista e parcelar o resto em 12 vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não houve acordo com Sônia devido ao atraso de mais de três anos e, com o habeas corpus negado, foi expedido o mandado de prisão pela juiza titular da comarca, Luciana de Mello. Agora, Bruno deve voltar à cadeia. O goleiro, que estava em regime semiaberto desde 2019, tinha voltado a atuar profissionalmente pelo clube Atlético Carioca, da 4ª divisão do Campeonato Carioca. Em fevereiro, ele também havia aberto uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia, cidade próxima a Cabo Frio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.