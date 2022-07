Goleiro Cássio, do Corinthians, sofre tentativa de agressão em campo por torcedor do Santos

Em entrevista à TV Bandeirantes, o atleta afirmou que "falta pouco para acontecer uma tragédia", caso providências quanto à falta de segurança no futebol não sejam tomadas edit

247 - Após a classificação do Corinthians diante do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), o goleiro corintiano Cássio sofreu uma tentativa de agressão por um torcedor santista ainda dentro de campo, quando estava retornando ao vestiário.

O agressor e outros torcedores que também invadiram o gramado da Vila Belmiro foram detidos pela Polícia Militar. Após terem prestado depoimento no Juizado Especial Criminal (Jecrim), o que ocorreu nesta madrugada, foram liberados e vão responder ao processo em liberdade.

Os envolvidos na invasão foram autuados no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor, que trata sobre "promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos". A pena pode ser de até dois anos, segundo o Uol Esporte. Além disso, o agressor terá a pena agravada em razão de sua tentativa de ataque ao atleta corintiano.

Em entrevista à TV Bandeirantes, Cássio afirmou que "falta pouco para acontecer uma tragédia", caso providências quanto à falta de segurança no futebol não sejam tomadas: "Tem que tomar providências, o Santos tem que tomar providência. Falta pouco para acontecer uma tragédia. A gente está duvidando que isso possa acontecer."

