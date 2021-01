Golpistas vendem entradas falsas para final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

Segundo a Conmebol, páginas e pessoas físicas têm vendido por até R$ 3 mil em grupos no Facebook as entradas registradas em nome de terceiros edit

247 - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) alertou nesta sexta-feira (29) que anúncios falsos de venda na internet de ingressos para a final da Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras, que acontece neste sábado (30), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Segundo a Conmebol, páginas e pessoas físicas têm vendido por até R$ 3 mil em grupos no Facebook as entradas registradas em nome de terceiros. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a final do torneio será disputada com os portões fechados e com presença de até 5 mil pessoas.

Todos só vão entrar no Maracanã com a apresentação de uma credencial e de um teste negativo para a covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais