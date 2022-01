Governador do DF vetará público no Fla-Flu do Estádio Mané Garrincha

Apoie o 247

Metrópoles - O clássico entre Flamengo e Fluminense válido pela Taça Guanabara, marcado para 6 de fevereiro, no Estádio Nacional Mané Garrincha, ocorrerá de portões fechados. O motivo para a decisão seria a alta na quantidade de casos de Covid-19 em Brasília, além da baixa quantidade de leitos de UTI disponíveis por causa das internações ligadas à doença.

A informação foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha. Além do clássico carioca, outra partida que pode ocorrer sem a presença do público é a Supercopa do Brasil, a ser disputada entre Atlético-MG e Flamengo, marcada 20 de fevereiro.

