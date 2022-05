Governo britânico aprova venda do Chelsea de Abramovich para consórcio dos EUA

Apoie o 247

247, com RT - Uma licença especial do governo britânico foi concedida para permitir a venda do Chelsea Football Club no valor de US$ 5,3 bilhões após ministros estarem satisfeitos de que o empresário russo Roman Abramovich, que permanece sob sanções, não será beneficiado.

US$ 3,1 bilhões entrarão em uma conta de garantia até que Westminster tenha certeza de que irá para uma instituição de caridade independente de Abramovich para vítimas do conflito na Ucrânia, enquanto o consórcio liderado por Todd Boehly comprometeu um investimento de US$ 2,2 bilhões no próprio clube.

Um obstáculo crucial foi superado quando Abramovich concordou em exigir que seu empréstimo de US$ 2 bilhões ao clube permanecesse em uma conta congelada controlada pelo governo.

