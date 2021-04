Governo de SP confirma retomada do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vem pressionando nas últimas semanas dirigentes dos clubes paulistas a apoiarem a continuidade do campeonato edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou a retomada do Campeonato Paulista. O anúncio oficial será feito no início da tarde de hoje (9) durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Ainda não foram confirmadas as datas e os locais das próximas partidas.

O campeonato está paralisado desde o dia 14 de março por conta das medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado, que proíbem a realização de eventos esportivos coletivos.

Dois confrontos, entre Corinthians e Mirassol (23 de março) e São Bento e Palmeiras (24 de março), ocorreram na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Desde então, nenhuma partida foi realizada.

No último dia 16, em reunião com integrantes da federação, representantes de sindicatos de atletas, árbitros, treinadores e dirigentes dos clubes, todos concordaram com a manutenção da competição.

A decisão vem no pior momento da pandemia no estado. 1.299 óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados em São Paulo nas últimas 24h.

As informações foram reportadas na CNN Brasil.

