Governo do DF libera 18 mil torcedores no Mané Garrincha e Bolsonaro confirma presença

A liberação ocorre no dia em que a capital brasileira registrou os primeiros seis casos da variante Delta do coronavírus edit

247 - Governo do Distrito Federal, do bolsonarista Ibaneis Rocha (MDB), liberou com decreto a entrada de até 18 mil torcedores no estádio Mané Garrincha na partida disputada, nesta quarta-feira, 21, entre Flamengo e Defensa y Justicia pelo 2º jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.

O Flamengo ganhou o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0.

Jair Bolsonaro anunciou que vai estar presente no estádio para acompanhar o jogo. A liberação ocorre após a Justiça do DF negar pedido para barrar a entrada de torcedores no estádio e no dia em que a capital brasileira registrou os primeiros seis casos da variante Delta do coronavírus.

