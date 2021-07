Grã-Bretanha e Canadá avançam para as quartas de final no futebol feminino

Nas quartas, as britânicas vão encarar a 3ª colocada entre os grupos F ou G, que deve ser a Austrália. As canadenses devem enfrentar a Holanda edit

247 - As seleções femininas de futebol da Grã-Bretanha e do Canadá empataram nesta terça-feira (27) em 1 a 1 e se classificaram para a próxima fase.

A Grã Bretanha ficou na liderança do Grupo E com sete pontos ganhos e o Canadá se classificou em 2º, com cinco.

Nas quartas, as britânicas vão encarar a 3ª colocada entre os grupos F ou G, que deve ser a Austrália. As canadenses devem enfrentar a Holanda.

