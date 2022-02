Grêmio anuncia demissão do técnico Vagner Mancini

Apoie o 247

Metrópoles - Chegou ao fim a segunda passagem de Vagner Mancini no comando do Grêmio. O treinador foi demitido nesta segunda-feira (14/2) após o sofrido empate com o Juventude, por 1 x 1, no Campeonato Gaúcho, buscado somente nos acréscimos. Sem conseguir dar um padrão ao time desde o rebaixamento no Brasileirão, mesmo na liderança do estadual, ele sai após enorme pressão da torcida. O técnico acabou xingado na Arena do Grêmio neste domingo e os torcedores pediram o retorno de Renato Gaúcho.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento do técnico Vagner Mancini e sua comissão técnica, formada pelo auxiliar técnico Regis Angelis; pelo analista de desempenho, Claudio Andrade; e pelo auxiliar de preparação física, Lucas Itaberaba”, anunciou a diretoria. “O clube agradece ao profissional pela sua dedicação em sua segunda passagem no comando da equipe e deseja êxito na continuidade da carreira como treinador.”

A gota d’água com o treinador foi o pedido de paciência para a torcida após o time sofrer para empatar com o ameaçado Juventude, por 1 a 1, na Arena Grêmio e pelo fato de ele deixar vitórias em segundo plano.

