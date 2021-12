Grêmio e Bahia caem para a série B do Brasileirão

Dois tricolores gigantes, com tradições no futebol brasileiro, vão disputar a série B em 2022 edit

Agência Brasil - Grêmio e Bahia estão rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois tricolores se juntam a Chapecoense e Sport, que já haviam chegado na última rodada sem chances de evitar a queda. O Juventude e o Cuiabá, que ainda corriam risco de descenso, conseguiram resultados positivos e se mantiveram na elite. As definições ocorreram com os resultados dos jogos da 38ª rodada disputados na noite desta quinta-feira (9).

O Juventude venceu por 1 a 0 o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, e se manteve na Série A, encerrando a competição na 16ª posição com 46 pontos. O Timão acabou em 5º com 57 pontos e vai entrar na Libertadores da próxima temporada direto na fase de grupos.

Grêmio vence Atlético, mas é rebaixado

Jogando em Porto Alegre, o Grêmio venceu o campeão Atlético-MG por 4 a 3. Mas, apesar do triunfo, os resultados paralelos não evitaram a queda do Tricolor Gaúcho à Série B com 43 pontos na 17ª posição.

Bahia perde em Fortaleza e cai

O Fortaleza bateu o Bahia por 2 a 1 na Arena Castelão. O resultado rebaixou o Tricolor de Salvador à Série B em 2022, já que a equipe acabou o torneio na 18ª posição com 43 pontos.

