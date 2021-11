Grêmio perde para o Bahia e está a um passo do rebaixamento

Apoie o 247

247 - A derrota para o Bahia nesta sexta-feira (26) deixou o Grêmio a um passo do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. No jogo, realizado na Fonte Nova, em Salvador, o time gaúcho perdeu a partida por 3 a 1 e está a quatro pontos do rebaixamento. As chances do Grêmio, que está apenas quatro pontos à frente do Bahia, último time antes da zona de rebaixamento, de cair para a Série B são calculadas em 97%.

Para evitar a queda, o combinado gaúcho precisará vencer o São Paulo na quinta-feira (2), em Porto Alegre, pela 35ª rodada do certame. O Grêmio, que possui 36 pontos, também depende de uma combinação de resultados de outros jogos para evitar a queda.

