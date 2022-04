Grupo City planeja investir R$ 650 mi no Bahia

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O City Football Group, conglomerado dono do Manchester City e de outros nove clubes ao redor do mundo, definiu o valor do investimento pretendido para entrar no futebol brasileiro. Próximo de um acordo com o Bahia, a instituição planeja pagar R$ 650 milhões ao longo dos próximos três anos para o time. As informações são do jornal baiano Correio.

O aporte financeiro deve vir em três etapas. O primeiro, no valor de R$ 50 milhões, seria feito no início da parceria, em julho. A segunda etapa, com pagamento de R$ 150 milhões, seria entregue na virada do ano de 2022 para 2023, se a equipe nordestina conseguir vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. A última etapa seria dividir igualmente o valor restante, de R$ 450 milhões, entre os anos 2023 e 2024.

Essa quantia é relativa à compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), tirando da conta os investimentos do City com a chegada de jogadores e melhorias do elenco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE