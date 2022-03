Grupo da Arábia oferece R$ 18 bi para comprar o Chelsea de Abramovich

No início de março, o bilionário russo colocou o clube à venda após sofrer críticas da opinião pública e sanções do governo britânico edit

Metrópoles - A imprensa inglesa divulgou nesta segunda-feira (14/3) que o Saudi Media Group, da Arábia Saudita, teria feito uma oferta de 2,7 bilhões de libras (R$ 18 bilhões na cotação atual) para comprar o Chelsea de Roman Abramovich. No início de março, o bilionário russo colocou o clube à venda após sofrer críticas da opinião pública e sanções do governo britânico, por conta de seu envolvimento com Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

O canal de televisão norte-americano CBS afirmou que a proposta teria partido de Mohamed Alkhereiji, diretor do grupo de mídia e CEO da empresa de engenharia Engineer Holding Group. O bilionário estudou no Reino Unido, na Business School, em Londres, e é torcedor fanático do Chelsea.

Segundo consta, Alkhereiji não teria ligações com o governo saudita, o que facilitaria uma futura negociação com o Chelsea e o Reino Unido, que “controla” a situação do clube desde as sanções sobre Abramovich. No final do ano passado, a venda do Newcastle para o grupo controlado pelo príncipe Mohammed Bin Salman demorou a se concretizar por conta de sua relação direta com a monarquia saudita.

