Grupo do Brasil na Copa do Mundo terá Suíça, Sérvia e Camarões

(Reuters) - O Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar, após definição realizada por sorteio nesta sexta-feira em Doha, no Catar.

Sérvia e Suíça também foram adversários do Brasil na primeira fase do Mundial de 2018, na Rússia, enquanto Camarões dividiu a chave com a seleção brasileira no Mundial de 2014.

O Brasil fará sua estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, enfrentará a Suíça no dia 28 e depois encerrará a participação na primeira fase contra Camarões em 2 de dezembro.

O sorteio também definiu que a partida de abertura do Mundial será entre o anifitrião Catar e o Equador, no dia 21 de novembro.

