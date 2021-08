Pep Guardiola critica mercado financeiro e desigualdade em palestra da XP

Ao ser questionado sobre investimentos em palestra para a XP Investimentos, o técnico do Manchester City respondeu que se interessa por dinheiro ganho com seu trabalho, e não em “ganhar dinheiro dormindo” edit

247 - Pep Guardiola, técnico do Manchester City, foi convidado para ser um dos palestrantes da XP e, ao ser questionado sobre investimentos por Pedro Mesquita, head de Investment Banking da empresa, respondeu que se interessa por dinheiro ganho com seu trabalho, e não em “ganhar dinheiro dormindo”.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a declaração foi dada durante a Expert XP, um evento virtual com 200 palestras, incluindo líderes internacionais. Ainda de acordo com o jornalista, a XP não citou esses trechos da palestra na matéria em que publicou em seu site.

Guardiola também defendeu uma maior distribuição de renda, criticando o aumento da pobreza entre os pobres e o aumento da riqueza entre ricos.

