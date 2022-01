Guardiola fica de fora de partida da Copa da Inglaterra após testar positivo para Covid-19

O técnico Rodolfo Borrell, que irá assumir o comando do Manchester City no jogo de sexta-feira, disse que Pep Guardiola não tem apresentado muitos sintomas edit

Reuters - O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, ficará fora da partida da terceira rodada da Copa da Inglaterra na sexta-feira, fora de casa contra o Swindon Town, após testar positivo para a Covid-19, anunciou o clube inglês nesta quinta-feira.

O City disse que Guardiola testou positivo na terça-feira, assim como o assistente Juanma Lillo.

"Ambos estão agora em isolamento, ao lado de uma série de outros casos positivos na bolha da equipe titular do City", afirmou o clube em nota, acrescentando que sete jogadores da equipe titular e 14 funcionários da equipe estão em isolamento por motivos relacionados à Covid-19.

O técnico Rodolfo Borrell, que irá assumir o comando do time no jogo de sexta-feira, disse que Guardiola não tem apresentado muitos sintomas.

"Tivemos um surto... É um grande surto. Estamos recebendo isso dia a dia, não sabemos onde vai terminar", disse Borrell em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

O City é o líder do campeonato inglês, com 53 pontos após 21 partidas, 10 pontos a mais que o segundo colocado Chelsea. Os dois clubes se enfrentam em Manchester no dia 15 de janeiro, após a partida do City com o Swindon.

Mais cedo na terça-feira, o Burnley também informou que o técnico Sean Dyche ficará fora da partida da terceira rodada da Copa da Inglaterra em casa contra o Huddersfield Town no sábado, após testar positivo para a Covid-19.

